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В Лефортовском тоннеле в Москве перекрыты две полосы из трех из-за ДТП

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта.

"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Движение в районе ДТП затруднено, заняты две полосы из трех. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, отметили в дептрансе.

дептранс Москва Лефортовский тоннель
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