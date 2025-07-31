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Ресторан "Вкусно и точка" на улице Веселая в Москве закрыт на 30 суток из-за шума

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Предприятие общественного питания "Вкусно и точка" на улице Веселая на юге Москвы закрыто на месяц из-за превышений допустимого уровня шума в ночное время, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Согласно экспертному заключению, было установлено превышение допустимых уровней шума для ночного времени суток при работе инженерно-технологического оборудования предприятия.

Было выдано предписание об их устранении, однако 21 июля при проведении повторных измерений были также установлены превышения допустимого уровня шума для ночного времени суток.

В ведомстве уточнили, что по результатам проведенной проверки в связи с непринятием своевременных мер по устранению нарушений, а также учитывая непосредственную угрозу жизни и здоровья жителей многоквартирного дома, составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия, объект опечатан.

28 июля Нагатинский районный суд Москвы признал ООО "Система ПБО" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия "Вкусно и точка" на 30 суток.

Роспотребнадзор Вкусно и точка Москва
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