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На западе Москвы горит административное здание

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС тушат пожар в трехэтажном здании на Верейской улице в Москве на площади 300 кв. м., предварительно, внутри есть человек, сообщили в МЧС России вечером в четверг.

"На улице Верейской 11, горит второй ярус трехэтажного административного здания на 300 квадратах. (...) Предварительно, внутри остался человек", - говорится в сообщении.

На месте работают 58 специалистов и 16 единиц техники. Люди самостоятельно покинули помещение, добавили в ведомстве.

МЧС России Москва
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