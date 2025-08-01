Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Подольске

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП с участием автобуса, трех автомобилей, мотоцикла и скутера, четыре человека получили повреждения, сообщается в телеграм-канале подмосковной полиции вечером в четверг.

"По предварительной информации, столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.