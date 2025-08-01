В Москве стартует форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет на 11 столичных площадках с 1 августа по 14 сентября, для гостей форума подготовлены различные мастер-классы, квесты, викторины, лекции и спортивные занятия.

Согласно информации, размещенной на сайте форума-фестиваля, по всей Москве будет работать 113 площадок, 11 - будут флагманскими. Наряду с традиционными площадками, такими как ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники", форум-фестиваль впервые пройдёт на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября.

Как ранее сообщал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, "Территория будущего. Москва 2030" "поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего". В рамках форума-фестиваля будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое.

На площадке в Гостином Дворе участники форума увидят, какие возможности создает Москва для человека, узнают, как оставаться здоровым всю жизнь, какие профессии будут востребованы, как изменилась социальная инфраструктура и какие цифровые технологии будущего уже сейчас есть в столице. На площадке будет организовано интеллектуально-выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями", площадка поделена на четыре ключевые зоны. В зоне "Здоровье" посетители смогут совершить путешествие внутрь человеческого организма, где увидят, как психическое состояние влияет на физическое, также на площадке можно будет посетить музей организма человека. Пространство "Любовь" перенесет гостей в сказочный лес, где каждый сможет проследить, как в мозге рождаются эмоции. В зона "Знания" посетители увидят, как Москва создает возможности для непрерывного обучения в любом возрасте, и познакомятся с профессиями будущего. Зона "Технологии" представит цифровую экосистему столицы в формате 3D-шоу.

В Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет выставка "Та самая Москва", где расскажут о развитии электрического транспорта. В программе выставки - более 100 лекций, мастер-классов и других интересных мероприятий, в том числе со звездными гостями. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, на выставке будет представлена возможность путешествовать по прошлому, настоящему и будущему московского метро - от 1935 года до 2030 года. Посетителям покажут динамическую инсталляцию тоннелепроходческого щита, фрагмент станции "Сокольники" 1960-х годов, метро других мегаполисов.

В парке "Зарядье" организуют фестиваль "Культурный город". С 1 августа по 14 сентября здесь представят пространство классического искусства будущего, объединив музыку, театр, литературу, моду, хореографию и цифровые технологии. В программе - симфонические концерты, шоу-спектакли и аудиовизуальные представления, литературные чтения и дизайнерские показы. А с 8 по 24 августа на площадке пройдет марафон финансовой грамотности.

В "Лужниках" пройдет фестиваль "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Гостей ждет игровая арена с гибридными видами спорта. На площадке можно будет принять участие в тренировках и попробовать свои силы почти во всех видах спорта. Также гостям продемонстрируют достижения российского спорта, новые технологии для формирования здорового образа жизни. В рамках форума-фестиваля запланированы мастер-классы с автограф-сессиями, турниры, чемпионаты. С 1 по 3 августа здесь будет проходить "Фестиваль детства".

Также на площадке в "Лужниках" пройдет фестиваль городского хозяйства. Посетители смогут собрать трубопровод для подачи воды и "провести" тепло и электроэнергию в дома, найти четвероного друга на выставке-пристройстве животных из приютов и узнать интересные факты о городских мостах и фонтанах.

Фестиваль электронной музыки "Портал 2030-2050" с участием артистов мирового уровня пройдет с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино".

Площадка в Парке 50-летия Октября будет представлять собой футуристический кластер - прототип Москвы будущего, вдохновленный как урбанистикой нового цикла, так и научной фантастикой. В парке пройдут мастер-классы по астрофизике, химии, робототехнике.

На площадке комплекса городского хозяйства Москвы в арт-кластере "Красный Октябрь" будет работать паркур-площадка "Человек будущего". Все желающие смогут испытать себя в роли пожарного-спасателя, переместившись в город будущего благодаря технологиям виртуальной реальности, или примерить роль урбанистического проектировщика, создав собственную конфигурацию спортивной площадки.

На площадке ВДНХ гости смогут посетить "тетрис-станцию", а на колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет узнать о карьерных возможностях в столичных организациях и получить консультации HR-экспертов.

Одной из площадок форума станет новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, где с 14 августа по 14 сентября пройдет фестиваль технологического прогресса "Облачные города". Здесь организуют ежедневные мастер-классы, мультимедийные шоу, лекции и дискуссии. Гостям расскажут об аудиодизайне, геймдеве, кинотехе, нейромеханике, квантовых решениях в управлении урбанистикой и многом другом.

Иммерсивные мероприятия пройдут в парке искусств "Музеон". В павильоне "Экономика Москвы" можно будет принять участие в интерактивной экономической игре. Гостей павильона ждут лекции, мастер-классы и питч-сессии известных экономистов, экспертов, бизнесменов и блогеров, а также развлекательная программа в летнем лаунже. В мультимедийном павильоне Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы гостям предложат отправиться в иммерсивное путешествие и узнать, как проектируется город.

На площадке "Сколково" состоится международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего", программа которого будет включать проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", выставку новейших технологий, деловую программу, Кубок мэра Москвы по гонкам дронов, мастер-классы и другое. Там же откроется спортивный кластер в "Сколково" - пространство, работающее по принципу "город как сервис". Здесь можно протестировать инновационную аэродинамическую трубу - тренировочный модуль, имитирующий свободное падение, а также попробовать себя в вейкбординге.

Форум-фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве".