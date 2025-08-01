Поиск

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании на Верейской улице в Москве, найдено тело одного погибшего, сообщили в МЧС России в ночь на пятницу.

"Специалисты МЧС России вскрыли участок кровли и ликвидировали пожар. (...) При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился под кровлей.

Ранее в четверг сообщалось о пожаре в трехэтажном административном здании на запале столицы. Площадь возгорания составила 300 кв. м. На месте работали 58 специалистов и 16 единиц техники

МЧС России Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На западе Москвы горит административное здание

Ресторан "Вкусно и точка" на улице Веселая в Москве закрыт на 30 суток из-за шума

Гроза ожидается в Москве

В Москве 2 и 3 августа будут перекрывать Садовое кольцо для велофестиваля

Пожар возник в строящейся многоэтажке на севере Москвы

"Аэрофлот" отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в пятницу

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в пятницу
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6857 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });