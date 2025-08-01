Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании на Верейской улице в Москве, найдено тело одного погибшего, сообщили в МЧС России в ночь на пятницу.

"Специалисты МЧС России вскрыли участок кровли и ликвидировали пожар. (...) При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился под кровлей.

Ранее в четверг сообщалось о пожаре в трехэтажном административном здании на запале столицы. Площадь возгорания составила 300 кв. м. На месте работали 58 специалистов и 16 единиц техники