Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В ближайший час вечером в пятницу 1 августа и до 10 утра 2 августа в Москве и Московской области ожидаются ливень, гроза и сильный ветер со скоростью при порывах до 17 метров в секунды, предупредили в мэрии Москвы и в МЧС Подмосковья.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В подмосковном управлении МЧС рекомендуют земляакам по возможности оставаться дома или в укрытии.