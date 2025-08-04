"Мосводосток" не нашел следов сброса загрязняющих веществ в Яузе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ГУП "Мосводосток" не выявил следов сброса загрязняющих веществ по результатам обследования русла Яузы в районе Электрозаводского моста.

"Оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования русла реки в районе Электрозаводского моста. Акватория реки находится в удовлетворительном состоянии. Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено", - говорится в сообщении предприятия в его телеграм-канале.

Ранее в понедельник в социальных сетях появились сообщения, что жители Москвы утром заметили, что в районе Электрозавода в Яузу вытекла вода странного цвета. На видео видно, как по реке растекается пятно светло-зеленого цвета.