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"Мосводосток" не нашел следов сброса загрязняющих веществ в Яузе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ГУП "Мосводосток" не выявил следов сброса загрязняющих веществ по результатам обследования русла Яузы в районе Электрозаводского моста.

"Оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования русла реки в районе Электрозаводского моста. Акватория реки находится в удовлетворительном состоянии. Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено", - говорится в сообщении предприятия в его телеграм-канале.

Ранее в понедельник в социальных сетях появились сообщения, что жители Москвы утром заметили, что в районе Электрозавода в Яузу вытекла вода странного цвета. На видео видно, как по реке растекается пятно светло-зеленого цвета.

Мосводосток Москва Яуза
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