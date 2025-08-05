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Дептранс предупредил о возможных локальных ограничениях в центре Москвы 5 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупреждает о возможных ограничениях движения в центре Москвы в вечернее время.

"В центре возможны локальные ограничения движения - вечером лучше отложить поездки на авто или использовать городской транспорт", - говорится в сообщении.

По данным дептранса, средняя скорость потока - 52 км/ч. В настоящий момент интенсивное движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Чурской эстакады, внутренней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка, на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе.

Отмечается, что временно закрыто движение на съезде с Большого Каменного моста на Боровицкую площадь.

В вечерний разъезд также возможны локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Ярославском шоссе по направлению в область, предупредили в департаменте.

МКАД дептранс Москва Боровицкая площадь
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