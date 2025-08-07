В Москве перекрыли движение на Боровицкой площади, участках Тверской и Киевского шоссе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве днем временно перекрыли движение транспорта на Боровицкой площади, участках Тверской улицы и Киевского шоссе, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Движение временно закрыто на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр", - говорится в сообщении.

Объезд возможен через Центральную кольцевую автомобильную дорогу.

Примерно через полчаса Дептранс сообщил, что движение на Киевском шоссе восстановлено.