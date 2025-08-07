Поиск

В Москве открылась выставка, приуроченная к 90-летию Олега Табакова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Выставка "Олег Табаков. Судьба увлеченного человека", приуроченная к 90-летию актера, режиссера и педагога, открылась в Медиацентре парка "Зарядье", посетители смогут увидеть экспонаты, рассказывающие о его жизни, а также о его ролях в театре и кино.

"С особым чувством сегодня мы все ныряем в эти уникальные выставочные пространства нашего Зарядья. И с памятью об Олеге Павловиче погружаемся в это замечательное, остроумное, творчески представленное многими разными залами пространство", - сказала на открытии выставки министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что над созданием выставки работала большая команда и коллективы Мосфильма, Госфильмофонда и Союзмультфильма. Министр также выразила мнение о том, что выставка будет интересна разным поколениям зрителей.

Народный артист России, председателем Союза театральных деятелей, художественный руководитель Московских театров Олега Табакова и "Современника" Владимир Машков в разговоре с журналистами отметил, что те, "кто создавал выставку, попытались насколько возможно объемно осветить путь этого человека и дать возможность услышать его голос, услышать голос его персонажей, услышать то, что говорят о нем его ученики, близкие, родные, его дети". По его словам, концепция выставки – "судьба увлеченного человека".

Выставка уделяет внимание детству и юности артиста, его поступлению в Школу-студию МХАТ. Особое место в экспозиции занимают экспонаты, посвящённые ключевым ролям в театре и кино. Всего Табаков сыграл более 100 ролей.

Кроме того, посетители выставки смогут узнать о работе актера в театре "Современник", о периоде руководства им МХТ им. А. П. Чехова, который он возглавлял на протяжении 18 лет. Отдельная часть экспозиции рассказывает о создании собственного Театра Олега Табакова и основанной при нем Театральной школе. Также выставка уделяет внимание сотрудничеству Табакова с киностудией "Союзмультфильм" и озвучиванию одного из главных героев мультсериала "Трое из Простоквашино" - кота Матроскина.

