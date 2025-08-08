В "Москва-Сити" не осталось свободных офисов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вакантность офисных площадей в ММДЦ "Москва-Сити" снизилась до минимального за всю историю наблюдений уровня в 1%, сообщили в компании NF Group.

"Уровень вакантности офисных помещений в деловом кластере ММДЦ "Москва-Сити" по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордно низкого значения за всю историю наблюдений за рынком - всего 1%, снизившись с начала года на 2,7 п.п.", - подсчитали консультанты.

Они отметили, что такой уровень обусловлен устойчивым спросом, в первую очередь со стороны компаний с государственным участием, а также представителей производственного сектора и финансовой отрасли. Более того, почти все новые проекты в рамках "Москва-Сити" реализуются еще до получения разрешения на ввод, преимущественно в формате продажи единым лотом.

На этом фоне средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды с начала года увеличились на 16% и составили 70 229 рублей за кв.м в год (без учета операционных расходов и НДС) в классе А. Годовая динамика также демонстрирует значительный рост - 52,9%.

Учитывая продолжающееся сокращение доли свободных помещений как в пределах кластера, так и на рынке в целом, особенно на офисы с отделкой, рост ставок на оставшиеся предложения в деловом центре, вероятно, сохранится, прогнозируют эксперты.