Поиск

В "Москва-Сити" не осталось свободных офисов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вакантность офисных площадей в ММДЦ "Москва-Сити" снизилась до минимального за всю историю наблюдений уровня в 1%, сообщили в компании NF Group.

"Уровень вакантности офисных помещений в деловом кластере ММДЦ "Москва-Сити" по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордно низкого значения за всю историю наблюдений за рынком - всего 1%, снизившись с начала года на 2,7 п.п.", - подсчитали консультанты.

Они отметили, что такой уровень обусловлен устойчивым спросом, в первую очередь со стороны компаний с государственным участием, а также представителей производственного сектора и финансовой отрасли. Более того, почти все новые проекты в рамках "Москва-Сити" реализуются еще до получения разрешения на ввод, преимущественно в формате продажи единым лотом.

На этом фоне средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды с начала года увеличились на 16% и составили 70 229 рублей за кв.м в год (без учета операционных расходов и НДС) в классе А. Годовая динамика также демонстрирует значительный рост - 52,9%.

Учитывая продолжающееся сокращение доли свободных помещений как в пределах кластера, так и на рынке в целом, особенно на офисы с отделкой, рост ставок на оставшиеся предложения в деловом центре, вероятно, сохранится, прогнозируют эксперты.

Москва-Сити Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело против "дроповода"

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2338 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });