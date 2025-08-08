КПП на стройках Москвы оборудуют биометрическими системами контроля

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускные пункты на строительных площадках Москвы оборудуют биометрическими системами контроля с 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Правительство Москвы утвердило новые требования по обеспечению безопасности на строительных площадках столицы. С 1 сентября 2025 года все контрольно-пропускные пункты должны быть оборудованы биометрическими системами контроля и управления доступом (СКУД)", - говорится в сообщении.

Департамент градостроительной политики (ДГП) наделили полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Москвы.