В Москве возбуждено дело об ограблении отделения почты почти на 5 млн рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве двое в масках ограбили почтовое отделение отделение, забрав около 4,8 млн рублей, сообщила столичная прокуратура. По факту возбуждено уголовное дело о разбое.

По данным прокуратуры, грабители вошли в отделение почты на улице Медиков и, "угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом", похитили деньги и скрылись.

Сумму похищенного подтвердили в ГУ МВД Москвы.

"По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении, расположенном на улице Медиков, следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказали "Интерфаксу" в полиции.

Подозреваемых ищут.

МВД Москва
