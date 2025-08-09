Два человека погибли в Москве при столкновении мотоцикла и электровелосипеда

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На севере Москвы в результате столкновения мотоцикла и электровелосипеда погибли два человека, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Ходынском бульваре в районе дома 4. Мотоцикл столкнулся с электровелосипедом, а затем врезался в фонарный столб. От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте.

Водителя электровелосипеда с травмами различной степени тяжести госпитализировали