Ливень с грозой и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в понедельник

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В МЧС России предупредили жителей и гостей столицы о дожде с грозой и порывами ветра до 15 м/с в понедельник.

"В период с 09:00 с сохранением до конца дня 11 августа местами по городу Москве ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах сильный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в его сообщении.

Водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, избегать резких маневров и не парковать машины вблизи шатких конструкций, а пешеходам - не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

