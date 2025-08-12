В Москве через пути Ярославского направления МЖД строят новый путепровод

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На северо-востоке Москвы через пути Ярославского направления Московской железной дороги; появится новая связка от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Путепровод соединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. Длина сооружения составит 370 метров - от Анадырского до Хибинского проезда. Новый путепровод спроектирован в форме подковы, это позволит сохранить важные объекты - пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники - объект культурного наследия и храм святителя Макария, сообщил мэр.

Сейчас готовят площадку и временные подъездные дороги. После завершения всех работ территорию благоустроят и озеленят.