Специалисты проведут проверку после инцидента с системой оповещения в автобусах в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют последствия несанкционированного доступа к системе оповещения нескольких автобусов коммерческого перевозчика в столице, сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

"Сегодня в салонах автобусов коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз" проигрывались аудиосообщения, не соответствующие действительности. В настоящее время специалисты проводят проверку сетевой инфраструктуры и устранения последствий несанкционированного доступа", - говорится в сообщении пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок" во вторник.

Маршруты, обслуживаемые коммерческими перевозчиками, работают штатно, добавили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что утром во вторник хакеры в салоне автобуса, который следовал до станции МЦД "Грачевская", включили оповещение с записью об угрозе ядерной бомбардировки.