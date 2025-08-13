В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

Фото: Александра Попова/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Жители Москвы смогут получать льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в два раза быстрее, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже полтора года в Москве работает социальное казначейство - первый в России единый центр по оказанию социальной помощи населению, где можно оформить более 100 мер поддержки для всех категорий жителей в онлайн-формате. Теперь в перечень услуг единого центра мы включили оформление льгот и субсидий на ЖКУ. Для этого мы перенесли все функции Городского центра жилищных субсидий в социальное казначейство", - сказала Ракова журналистам.

Теперь путь оказания услуги - от подачи заявления до перечисления выплат - стал доступен в одном учреждении. Благодаря централизации процессов и тому, что москвичам теперь не нужно лично посещать территориальные отделы, льготы и субсидии на оплату ЖКУ можно будет получать удобнее и в два раза быстрее.

Ракова отметила, что около 3 млн москвичей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг от города, а более 600 тысяч человек - субсидии. Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг получают жители старшего поколения, люди с особенностями здоровья, многодетные семьи, студенты и другие категории горожан.

Оформить субсидии и льготы можно онлайн на портале mos.ru.