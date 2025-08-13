Москва получит 100 односекционных трамваев "Львенок-Москва" за два года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В столицу поступил первый односекционный трамвай "Львенок-Москва" новой поставки; в течение 2025-2026 гг. город получит 100 таких вагонов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москву прибыл первый трамвай "Львёнок-Москва" из новой поставки. Это финальный этап обновления трамвайного парка столицы. Новый вагон уже в депо им. Апакова, которое мы открыли весной после реконструкции. В ближайшее время - приёмка, обкатка, а затем выход на маршрут. За 2 года столица получит 100 таких вагонов", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

По словам мэра, "Львёнок" - это современный низкопольный трамвай с системой увеличенного автономного хода. Он сможет проезжать участки без контактной сети, что позволит надёжно соблюдать график движения и снизит затраты на инфраструктуру. Запас автономного хода - не меньше 4 км.

Для пассажиров - полностью низкий пол у всех дверей, климат-контроль, зарядки, мультимедийные экраны, места для колясок и велосипедов. Вместимость - до 150 человек. Кабина водителя оснащена системой "Антисон", а по всему вагону установлены камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения, сообщил Собянин.

Мэр отметил, что Москва остается мировым лидером среди мегаполисов по темпам обновления трамвайного парка: 97% вагонов заменены, средний возраст подвижного состава не превышает шесть лет.