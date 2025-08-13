Поиск

Участок Тверской улицы будет закрыт для движения транспорта с 15 по 18 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В столице с 15 по 18 августа из-за замены асфальта будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Тверская, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"В связи с заменой асфальта 15, 16, 17 и 18 августа будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Тверская", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Движение закроют с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа: на Тверской улице от Настасьинского переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы; на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Тверская до улицы Лесная; в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 по Оружейному переулку до улицы 1-я Тверская-Ямская; на Садовой-Триумфальной улице (выезд на улицу 1-я Тверская-Ямская); в 1-м и 2-м Тверском-Ямском переулках от улицы 2-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Тверская-Ямская; на улице Чаянова от улицы 2-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Тверская-Ямская; в переулке Александра Невского от улицы 2-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Тверская-Ямская; на улице Гашека от улицы 1-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Брестская; на улице Юлиуса Фучика от улицы 1-я Тверская-Ямская до улицы 1-я Брестская, сообщили в департаменте.

Кроме того, с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа организуют двустороннее движение и будет запрещена парковка в Настасьинском, Дегтярном, Старопименовском, Мамоновском, Благовещенском переулках, добавили в сообщении.

В департаменте сообщили, что с 00:01 14 августа до 23:00 15 августа будет ограничено движение по двум полосам в Большом Путинковском переулке от улицы Тверская до улицы Малая Дмитровка.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работы по замене асфальта будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.

Москва
