Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о необходимости предоставления паспортных данных для прохода на территорию Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

"Увидели, что в телеграм-каналах распространяются недостоверные новости о московском Центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить - центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было", - сообщили в департаменте в четверг.

Отмечается, что проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский городской Центр профилактики и борьбы со СПИДом ввел пропускную систему, для прохода якобы нужно показать паспорт.