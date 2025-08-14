Поиск

Мосгорсуд предупредил о фейковых рассылках о включении в кандидаты в присяжные

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд предупреждает о фейковых рассылках по электронной почте, сообщающих о включении граждан в списки присяжных заседателей, и призывает не переходить по ссылкам в таких письмах.

"Выявлены случаи массовой рассылки на электронную почту москвичей фейковых уведомлений о включении в список кандидатов в присяжные заседатели с просьбой перейти по указанной в письме ссылке для подтверждения участия или отказа от участия", - сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Обращаем внимание, что Московский городской суд и районные суды общей юрисдикции города Москвы никогда в приглашениях присяжного заседателя в суд не просят перейти по ссылкам", - заявили в судебной инстанции.

