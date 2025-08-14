Движение на ряде участков на юго-западе Москвы восстановлено

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Движение транспорта на некоторых участках на юго-западе столицы восстановлено, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение восстановлено на: съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область; съезде на Киевское шоссе в районе 46 км МКАД по направлению в область", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

Помимо этого, движение восстановлено на Калужской площади, на внутренней стороне МКАД в районе 45 км и на съезде с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на некоторых участках на юго-западе столицы временно закрыто.