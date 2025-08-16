Поиск

Движение в районе "Лужников" будет временно закрыто 16 августа из-за концерта

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В столице в районе спортивной арены "Лужники" 16 августа будет временно закрыто движение транспорта из-за проведения концерта группы "Звери".

Как ранее сообщили в департаменте транспорта Москвы, движение будет ограничено с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 20:00 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309.

Также с 00:01 16 августа и до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка, добавили в департаменте.

По данным открытых источников, 16 августа на Большой спортивной арене "Лужники" пройдет концерт группы "Звери".

"Ласточки" на Московском центральном кольце 16 августа будут курсировать с минимальным 4-х минутным интервалом до 00:30 (в обычный выходной день - до 18:00).

"Время ожидания "Ласточек" сократится в связи с проведением концерта на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция МЦК", - сообщили ранее в телеграм-канале МЖД.

Помимо этого, из-за концерта 16 августа с 07:45 и до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная", сообщили ранее в департаменте транспорта Москвы.

