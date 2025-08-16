Поиск

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате столкновения двух легковушек на юго-востоке Москвы, сообщили в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы произошло столкновение автомобиля каршеринга и "Лексуса", с последующим падением прокатного автомобиля в реку. В результате дорожной аварии пострадали водитель каршеринга и ребенок-пассажир", - говорится в сообщении управления.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

