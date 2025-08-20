Поиск

Зону действия услуги "Быстрый проход" расширят для региональных льготников Москвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании, у которых есть социальные карты москвича и которые обладают региональными льготами, с 1 сентября смогут пользоваться услугой "Быстрый проход" на всех железнодорожных станциях в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе ЦППК.

"ЦППК расширит зону действия услуги "Быстрый проход" для региональных льготников Москвы. С 1 сентября 2025 года пассажиры ЦППК, имеющие социальные карты москвича и обладающие региональными льготами, смогут пользоваться услугой "Быстрый проход" на всем полигоне компании в Москве и Подмосковье, где станции оборудованы турникетами или валидаторами", - говорится в сообщении пресс-службы ЦППК в среду.

До настоящего времени 3 млн держателей карты москвича с бесплатным проездом могли применять технологию "Быстрый проход" только на станциях в пределах МЦД. Теперь, после расширения зоны действия сервиса, они смогут пользоваться услугой на пригородных поездах при поездках между 350 станциями столицы и области, пояснили в пресс-службе.

Услуга "Быстрый проход" значительно упрощает и ускоряет процесс посадки на поезд. Региональным льготникам Москвы больше не потребуется оформлять разовые билеты в кассе или автомате для каждой поездки за пределы участков МЦД. Достаточно один раз в год активировать услугу в кассе, после чего можно просто прикладывать карту москвича к турникету или валидатору на станциях отправления и прибытия. При этом карту нужно обязательно предъявлять по требованию кассира-контролера, сообщили в пресс-службе.

Согласно правилам, для корректного использования сервиса необходимо прикладывать карту москвича дважды - на входе и на выходе. При отсутствии валидации на входе поездка не будет считаться начатой, и при выходе турникеты не откроются - потребуется оформление разового билета в билетопечатающем автомате или кассе. В случае отсутствия валидации на выходе услуга "Быстрый проход" будет временно приостановлена. Для ее возобновления необходимо обратиться в любую кассу ЦППК, уточнили в пресс-службе.

К числу региональных льготников Москвы относятся ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры и предпенсионеры, дети и родители из многодетных семей и другие категории граждан.

"Расширение зоны действия функции "Быстрый проход" за пределы МЦД позволит дополнительно экономить жителям столицы суммарно 1,2 млн часов в год. Московским льготникам больше не придется перед каждой поездкой пользоваться кассами или автоматами по продаже билетов, что позволит сократить число обращений на 10%. Мы продолжаем развивать единую билетную систему в московской агломерации по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - привели слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

При этом в пресс-службе ЦППК уточнили, что зона бесплатного проезда не расширяется, расширяется только зона работы функции "Быстрый проход".

