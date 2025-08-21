Поиск

В Москве автокомбинат "Почты России" выставили на торги по сниженной цене

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший автокомбинат АО "Почта России" в московском районе Ростокино выставили на повторные торги, но уже по сниженной стоимости, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Российский аукционный дом (РАД) назначил на 22 сентября новые торги по продаже имущественного комплекса в районе Ростокино, рядом со станцией метро "Ботанический сад". Цена на производственно-складской актив снижена. В рамках реализации непрофильных активов АО "Почта России" на открытый аукцион единым лотом выставлена территория бывшего автокомбината площадью 4,5 га с расположенными на ней гаражами, ремонтно-строительным цехом, домом быта, складскими и административными зданиями", - говорится в сообщении.

Площадь лота на улице Докукина - 31,7 тысячи кв.м. Также в его состав входят трансформаторная подстанция, очистные сооружения, котельная, проходная и караульное помещение. Стартовая цена объекта - 3,02 млрд рублей. Заявки принимают до 16 сентября.

Автокомбинат выставляли на торги в конце 2024 года с начальной ценой в 3,95 млрд рублей.

