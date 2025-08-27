Гостиницу "Националь" отремонтируют альпинисты

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве начали ремонтировать фасады гостиницы "Националь", на верхних этажах эти работы проведут альпинисты, сообщили в Мосгорнаследии.

"Специалисты приступили к ремонтным работам на фасадах гостиницы "Националь" - объекта культурного наследия федерального значения, который находится по адресу: улица Моховая, дом 15/1, строение 1. Реставраторы приведут в порядок ее фасады: расчистят штукатурный и красочный слои, лепной декор и кованые элементы. Кроме того, они выполнят докомпоновку гранита в цокольной части и проведут работы по водосточной системе. Завершить ремонт планируется в 2026 году", - прокомментировал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Все работы проводятся под контролем Мосгорнаследия. До второго этажа специалисты задействуют вышку-туру, а на верхних - альпинистов.

На момент открытия в 1902 году гостиница была самой дорогой, престижной и современной в Москве. Ее фасады выполнены в стиле эклектики, что характерно для творчества архитектора Александра Иванова. В 1918 году, после переноса столицы в Москву и переезда сюда правительства, гостиницу национализировали и переименовали в Первый Дом Советов. С середины 1931 года по конец 1932-го здание реконструировали и восстановили декоративное оформление интерьеров в связи с возвращением первоначальной функции - открытием гостиницы "Националь".