В Москве начали строить офисно-культурный комплекс имени Кобзона

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Бауманской улице начали строить первую очередь офисно-культурного комплекса имени Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор получил извещение о начале работ на площадке строительства 18-этажного корпуса общей площадью 22,5 тысячи кв.м. На первом этаже расположатся кафе, рестораны и магазины, на втором - офисы открытого типа для сервисных служб и предприятий сферы услуг, а также столовая для резидентов комплекса. Подземный уровень займут технические помещения, а на эксплуатируемой кровле создадут зону для отдыха", - прокомментировал руководитель ведомства Антон Слободчиков.

Он добавил, что в первой очереди проекта предусмотрено 100 офисов на 13,8 тысячи кв.м суммарно. Сейчас на объекте обустраивают стройплощадку, завершен демонтаж строений, к участку подведены наружные сети.

Говоря о внешнем облике здания, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что его главным элементом станут прозрачные волнообразные фасады. Ламели, которые протянутся по всей высоте башни, сформируют рисунок, одновременно напоминающий театральный занавес и нотную тетрадь.

В будущем планируется возвести второй корпус с подземным паркингом. В рамках второго этапа также появится трансформируемый арт-хаб имени Иосифа Кобзона для проведения культурных и деловых мероприятий: концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и лекций.

Офисно-культурный кластер Kobzon City с подземным паркингом и центром искусств строят на участке площадью 0,77 га в Басманном районе столицы. Он будет состоять из двух очередей суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв.м. Девелопер реализует проект совместно с культурным фондом "Кобзон" и банком "ДОМ.РФ". Ввод многофункционального центра в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Банк "ДОМ.РФ" предоставит проектное финансирование в размере 10,4 млрд рублей на строительство.