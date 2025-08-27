Поиск

В Москве начали строить офисно-культурный комплекс имени Кобзона

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Бауманской улице начали строить первую очередь офисно-культурного комплекса имени Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор получил извещение о начале работ на площадке строительства 18-этажного корпуса общей площадью 22,5 тысячи кв.м. На первом этаже расположатся кафе, рестораны и магазины, на втором - офисы открытого типа для сервисных служб и предприятий сферы услуг, а также столовая для резидентов комплекса. Подземный уровень займут технические помещения, а на эксплуатируемой кровле создадут зону для отдыха", - прокомментировал руководитель ведомства Антон Слободчиков.

Он добавил, что в первой очереди проекта предусмотрено 100 офисов на 13,8 тысячи кв.м суммарно. Сейчас на объекте обустраивают стройплощадку, завершен демонтаж строений, к участку подведены наружные сети.

Говоря о внешнем облике здания, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что его главным элементом станут прозрачные волнообразные фасады. Ламели, которые протянутся по всей высоте башни, сформируют рисунок, одновременно напоминающий театральный занавес и нотную тетрадь.

В будущем планируется возвести второй корпус с подземным паркингом. В рамках второго этапа также появится трансформируемый арт-хаб имени Иосифа Кобзона для проведения культурных и деловых мероприятий: концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и лекций.

Офисно-культурный кластер Kobzon City с подземным паркингом и центром искусств строят на участке площадью 0,77 га в Басманном районе столицы. Он будет состоять из двух очередей суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв.м. Девелопер реализует проект совместно с культурным фондом "Кобзон" и банком "ДОМ.РФ". Ввод многофункционального центра в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Банк "ДОМ.РФ" предоставит проектное финансирование в размере 10,4 млрд рублей на строительство.

Мосгосстройнадзор Сергей Кузнецов Москва Бауманская улица Антон Слободчиков Иосиф Кобзон ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

ЦДМ на Лубянке временно приостановил работу

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Пожарные в ходе проверки не обнаружили признаков возгорания в ЦДМ в Москве

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

План "ковер" введен в аэропорту Шереметьево

Сбит беспилотник, летевший на Москву

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });