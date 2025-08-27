Поиск

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обезвредили вооруженного мужчину, напавшего с ножом на полицейских на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

"Сегодня у одного из домов на Щелковском шоссе сотрудниками столичной полиции задержан вооруженный ножом правонарушитель. Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) уточнили, что иностранный гражданин кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник" вблизи автозаправки на Щелковском шоссе, а затем напал с ножом на полицейских, которые прибыли для пресечения его действий.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение столичного СК для допроса.

