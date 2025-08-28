Число погибших при переходе дороги в Москве сократилось на треть в январе-июле

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве на треть уменьшилось количество погибших при переходе дороги в неположенном месте за семь месяцев 2025 года, ДТП по неосторожности пешехода в основном случались в период с 16:00 до полуночи, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Число погибших при переходе дороги в неположенном месте за семь месяцев 2025 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом 2024 года. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) регулярно обустраивает наземные пешеходные переходы и островки безопасности, чтобы переходить дорогу всегда было удобно и комфортно", - приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

Как заявили в дептрансе, в январе-июле случилось 257 ДТП из-за перехода проезжей части в неположенном месте. При этом аналитики ЦОДД определили самые частые сценарии: каждое третье ДТП по неосторожности пешехода случается в начале недели - в понедельник или во вторник. Реже всего аварии происходят по воскресеньям.

В 78% случаев пешеходы переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, а в 7% случаев они перебегали магистрали, оборудованные ограждением, в том числе МКАД, отмечается в сообщении.

"Можно предположить, что чаще всего люди перебегают дорогу по утрам, когда спешат на работу. Однако данные говорят об обратном: ДТП по неосторожности пешехода в основном случаются вечером, когда уже темнеет. Половина аварий за семь месяцев произошла в период с 16:00 до 00:00", - сказали в департаменте.