Рассрочка теряет популярность на московском рынке новостроек "за свои"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве рассрочки заняли 50% в схемах приобретения первичных квартир на собственные средства в массовом сегменте рынка жилья, подсчитали в "Инком-Недвижимости".

"Наиболее распространенный в начале этого года метод - рассрочка платежа - сдает позиции: объем таких покупок сократился с 75% до 50%. Заявленная рассрочка на 10 лет не прижилась, впрочем, как и на 5 лет, поскольку такое длительное планирование сложно как потребителю, так и застройщику. Востребованная и рабочая программа рассрочек сегодня - до ввода дома в эксплуатацию, то есть на один - два года", - рассказал директор направления ''Новостройки'' Валерий Кочетков.

Эксперты компании отмечают, что рынок стал разворачиваться в сторону сделок по программе трейд-ин. 19% сделок проходят по технологии трейд-ин (+11 п.п. с начала года). В настоящее время методика, по сути, выглядит как обычная альтернативная сделка: старая жилплощадь продается, а объект в новостройке бронируется.

В других схемах 17% клиентов вносят полную стоимость квартиры единовременно (+7 п.п.).

В свою очередь переуступка прав увеличила свой удельный вес на рынке с 7% в первые месяцы года до 14% в августе. Часть дольщиков, которые ранее использовали рассрочку и рассчитывали в скором времени перейти на подешевевшую ипотеку, разочаровались в этой идее и выставили свои объекты на реализацию.

По оценкам экспертов компании, в настоящее время около 40% сделок с первичными квартирами на массовом рынке Москвы приходятся на ипотечные покупки, остальные 60% приобретений осуществляются на собственные средства.

Столичный регион в целом лидирует и по ипотеке на рыночных условиях. Так, по данным банка "ДОМ.РФ", чаще всего с начала года кредиты без господдержки оформляли жители Москвы - 3,5 млрд рублей, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,5 раза. Всего с начала 2025 года рыночной ипотекой в ьанке "ДОМ.РФ" воспользовались более 1000 семей, объем кредитования превысил 5 млрд рублей.