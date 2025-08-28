В Москве начался международный модный форум БРИКС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В концертном зале "Зарядье" открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit, его участниками станут дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию, ОАЭ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Помимо деловой части, в программу вошла выставка "Родные мотивы". На ней представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и других регионов России, а также вдохновленные ими современные образы. Среди старинных экспонатов - украшенное чеканными монетам платье второй половины XIX века, головные уборы и сарафаны того времени.

Для посетителей запланированы показы коллекций зарубежных дизайнеров. Одежду и аксессуары презентуют мастера из Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и Гватемалы.

Кроме того, подготовлен обучающий интенсив. Для 320 отобранных жюри начинающих специалистов сразу на нескольких площадках пройдут лекции отечественных и зарубежных экспертов. Слушателям расскажут о способах выхода на международные рынки и продвижении бренда в социальных сетях.

BRICS+ Fashion Summit организован в рамках Московской недели моды, будет проходить до 30 августа.