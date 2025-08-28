Поиск

В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице движение затруднено из-за ДТП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице у дома 7 столкнулись два автомобиля, сообщил городской Департамент транспорта. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"На месте работают сотрудники оперативных служб, - сказано в сообщении. - Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда".

Судя по карте "Яндекса", движение затруднено на 1-й Тверской-Ямской улице перед Триумфальной площадью по направлению в центр и по Тверской по направлению к этой же площади из центра.

Москва Триумфальная площадь 1-я Тверская-Ямская улица Дептранс Тверская улица
