В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве в первую неделю сентября будет на 2-3 градуса теплее нормы, воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура со второго числа и до конца недели будет примерно на 2-3 градуса выше нормы. Это означает, что ночные температуры плюс 10 - плюс 14, днем плюс 19 - плюс 24. Осадков не ожидается", - сказал он.

До конца недели будет солнечно, будет очень мало облаков, "замечательная летняя погода", пообещал ученый.

В ближайшие выходные в столичном регионе будет июльская погода.

"С завтрашнего дня очень теплый воздух, который зародился в Турции, на Ближнем Востоке (начнет поступать в столичный регион - ИФ) и уже ночные температуры в Москве будут около плюс 15 градусов, по области до плюс 11. Дневные температуры завтра уже 26- -28, в воскресенье плюс 27 - плюс 29. Это июльская погода", - сказал Вильфанд .

Он отметил, что средняя температура, которая будет в выходные, будет превышать климатическую норму для самого жаркого периода года - конца июля. Температура будет выше нормы на 7 гарусов. Также в выходные не прогнозируется осадков.