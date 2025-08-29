Поиск

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве в первую неделю сентября будет на 2-3 градуса теплее нормы, воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура со второго числа и до конца недели будет примерно на 2-3 градуса выше нормы. Это означает, что ночные температуры плюс 10 - плюс 14, днем плюс 19 - плюс 24. Осадков не ожидается", - сказал он.

До конца недели будет солнечно, будет очень мало облаков, "замечательная летняя погода", пообещал ученый.

В ближайшие выходные в столичном регионе будет июльская погода.

"С завтрашнего дня очень теплый воздух, который зародился в Турции, на Ближнем Востоке (начнет поступать в столичный регион - ИФ) и уже ночные температуры в Москве будут около плюс 15 градусов, по области до плюс 11. Дневные температуры завтра уже 26- -28, в воскресенье плюс 27 - плюс 29. Это июльская погода", - сказал Вильфанд .

Он отметил, что средняя температура, которая будет в выходные, будет превышать климатическую норму для самого жаркого периода года - конца июля. Температура будет выше нормы на 7 гарусов. Также в выходные не прогнозируется осадков.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

ЦДМ на Лубянке временно приостановил работу

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });