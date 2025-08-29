В Москве продолжают дорожать строящиеся офисы на продажу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на строящиеся офисы в Москве выросли на 13% и достигли 370 тысяч рублей за кв.м, сообщили в компании CORE.XP.

"По состоянию на конец августа 2025 года мы продолжаем отмечать высокие цены на строящиеся проекты. Мы видим дефицит предложения на фоне сохраняющегося спроса со стороны инвесторов и корпоративных арендаторов, переориентирующихся на покупку площадей в собственность", - объяснила старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

Согласно исследованию, средневзвешенные цены продажи строящихся офисных зданий в Москве достигли 371 тысячи рублей/кв. м (без учета НДС), что на 13% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года (333 тысячи рублей/кв. м).

При этом эксперты отмечают, что в строящихся офисных зданиях класса А, реализующихся целиком, в первом полугодии 2025 года цены сохранились на уровне прошлого года. А в сегменте продажи офисов блоками класса А цены выросли 5% год к году.

Средняя цена предложения по покупке строящихся объектов класса В+ целиком увеличилась на 23% относительно первого полугодия 2024 года. Стоимость предложения на покупку в розницу напротив, снизилась на 5,2%. Это связано с введением в эксплуатацию новых площадей в офисах класса В+, а также строительством офисов за пределами ТТК.