В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

Фото: Андрей Любимов/Агентство "Москва"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Яндекс запустили совместный проект: теперь в центре Москвы в навигаторе появились сигналы всех светофоров на перекрестках, при построении маршрута также учитывается время до смены сигнала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в понедельник.

"Водители могут увидеть в Яндекс Картах и Яндекс Навигаторе актуальный цвет сигнала светофора на всех центральных перекрестках Москвы", - говорится в сообщении.

В частности, уже сейчас в реальном времени отображаются сигналы светофоров внутри Садового кольца и в районах Савеловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно.

Чтобы увидеть сигналы светофоров, достаточно построить маршрут на автомобиле и начать движение. Карты и Навигатор покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер, уточнили в пресс-службе.

"Это помогает водителям плавнее снижать скорость перед красным светом и своевременно начинать движение при зеленом сигнале светофора", - отмечается в сообщении.

В ЦОДД пояснили, что информация о циклах светофора передается из Интеллектуальной транспортной системы Центра в навигационную систему Яндекс. Технология синхронизируется с умными светофорами, которые оснащены таймерами и показывают актуальные сигналы.

"Во время следования по маршруту Карты и Навигатор напомнят о важности следить за дорогой. Так, если пользователь будет слишком быстро приближаться к светофору с красным сигналом, приложение предупредит его звуком. Когда сигнал сменится на зеленый, прозвучит другой звук", - сообщили в пресс-службе.

Карты и Навигатор также учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать.

В ЦОДД добавили, что в будущем появится возможность рассчитать зеленую волну - маршрут с наименьшим количеством красных сигналов светофоров.

