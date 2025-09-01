Электробус сбил насмерть женщину-пешехода на востоке Москвы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Женщина-пешеход погибла под колесами электробуса на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

"Предварительно установлено, что на Святозерской улице в районе дома 12 водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

По данным управления, погибшая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.