В Москве началась реставрация дворовых фасадов ДК завода "Серп и молот"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Реставрация конструктивистского дворца культуры завода "Серп и молот" в столице продолжается, специалисты обновляют дворовые фасады, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Дом культуры завода "Серп и молот" – значимый памятник в стиле конструктивизма авторства знаменитого архитектора Игнатия Милиниса. До начала реставрации он находился в аварийном состоянии, поэтому в первую очередь были проведены противоаварийные работы, а именно усилены несущие конструкции здания, заменена ветхая кровля. Кроме того, уже отремонтирована центральная лестница. Сейчас специалисты реставрируют дворовые фасады, к настоящему моменту установлена часть окон", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Алексея Емельянова.

Построенный в начале XX века ДК "Серп и молот" находится на Волочаевской улице. В настоящее время являющийся объектом культурного наследия регионального значения дворец состоит из двух строений, соединенных переходом.

Как уточнили в Мосгорнаследии, проект возвращения исторического облика здания разрабатывали на основе архивных чертежей и фотографий. Реставрация фасадов будет выполнена с опорой на период 1950-х годов. Восстановление части плоских крыш, цветовые решения фасадов и интерьеры вернут к облику 1930-х. Кроме того, в рамках работ предусмотрено воссоздание спортивного корпуса. После завершения реставрации это место станет арт-кварталом.

Москва Мосгорнаследие Серп и молот Игнатий Милинис
