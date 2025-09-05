Поиск

Ряд центральных улиц в Москве будет временно перекрыт 6 и 7 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в связи с проведением крестного хода в субботу и воскресенье, сообщили в столичном дептрансе.

Так, движение будет закрыто 6 сентября с 11:00 до 11:20 на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

Позже в субботу ограничения будут введены с 17:00 до 06:00 воскресенья в Лужнецком проезде (при движении в сторону улицы Хамовнический Вал) от улицы 10-летия Октября до улицы Хамовнический Вал.

Движение также будет перекрыто 7 сентября с 06:00 до 15:00 на улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде, на Пречистенской и Фрунзенской набережных, на улице Хамовнический Вал, в Лужнецком проезде от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября и с 12:00 до 15:00 на Комсомольском проспекте от дома 10А, строение 7 по Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

Кроме того, 7 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Пречистенской и Фрунзенской набережных, улице Хамовнический Вал и в Лужнецком проезде.

