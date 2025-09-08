Поиск

Власти Москвы заявили, что не планируют увольнять машинистов по мере развития беспилотного транспорта

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заверил, что с развитием в городе беспилотного транспорта увольнять машинистов не будут.

"Мы точно никого увольнять не будем. Каждый сотрудник метро для нас очень ценен. Метро у нас развивается, растет количество станций. В метро останутся еще очень долго, много десятилетий машинисты, они будут управлять моделями поездов, которые технически сделать беспилотными невозможно. Поэтому машинистов мы даже еще будем набирать на работу, а не увольнять. То же самое могу сказать и про водителей трамвая", - сказал Ликсутов в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте KP.RU.

Он напомнил, что в этом году уже начнутся ночные испытания беспилотного метро, будет сделана специальная лаборатория. "Рассчитываем, что к концу следующего года у нас беспилотное метро уже может начать работать. Но торопиться здесь точно не будем. Задача – сделать качественно, хорошо и надежно", - отметил заммэра.

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение первого в России беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами. Собянин сообщил, что до конца 2025 года беспилотными технологиями оснастят еще три трамвая, к 2030 году - порядка 2/3 столичного парка трамваев. Ожидается, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы.

Москва
Новости

