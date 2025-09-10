К тушению крупного пожара в Дмитрове привлекли авиацию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС участвует в тушении крупного пожара на складе в Дмитрове, сообщили в МЧС.

"К ликвидации пожара в Подмосковье привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

В МЧС Московской области уточнили, что площадь пожара на складе составляет 12 тысяч кв. м, а не 13 тысяч, как сообщалось ранее.

"Все люди были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет, - сообщил в Telegram глава Дмитровского городского округа Михаил Шувалов. - Причина пожара устанавливается".

По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался около полудня на складе с готовой продукцией из пластика. Когда его потушат, городская прокуратура Дмитрова проконтролирует установление обстоятельств возгорания.