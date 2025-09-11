Поиск

Несколько улиц Москвы перекроют 12 и 13 сентября из-за велофестивалей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о временных ограничениях движения для транспорта в Москве на ряде улиц 12 и 13 сентября из-за Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва".

"13 сентября будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах в связи с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва", - сообщается в телеграм-канале департамента в четверг.

С 14:00 12 сентября до 07:00 13 сентября ограничат движение по первой полосе на Крылатской улице, а с 16:00 до 23:59 12 сентября – в Продольном проезде.

Движение также будет закрыто 12 сентября с 22:00 до окончания мероприятия на площади перед главным входом ВДНХ, 13 сентября – с 00:01 до окончания мероприятия в Продольном, первом и втором Поперечных проездах и на улице Крылатская.

Не будет движения 13 сентября с 07:00 до 12:00 на улицах Нижние Мневники, Крылатская, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

Кроме того, движение будет ограничено 13 сентября с 12:00 и до прохождения велоколонны на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту. Ограничения движения коснутся участков Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области.

В дептрансе сообщили, что парковка будет временно запрещена с 00:01 12 сентября до окончания мероприятия на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника "Рабочий и Колхозница", во втором Поперечном проезде, на улице Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика, с 00:01 13 сентября до окончания мероприятия на всех участках временных перекрытий.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Дмитрове горит склад на площади 13 тысяч кв. м

Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });