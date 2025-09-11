Несколько улиц Москвы перекроют 12 и 13 сентября из-за велофестивалей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о временных ограничениях движения для транспорта в Москве на ряде улиц 12 и 13 сентября из-за Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва".

"13 сентября будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах в связи с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва", - сообщается в телеграм-канале департамента в четверг.

С 14:00 12 сентября до 07:00 13 сентября ограничат движение по первой полосе на Крылатской улице, а с 16:00 до 23:59 12 сентября – в Продольном проезде.

Движение также будет закрыто 12 сентября с 22:00 до окончания мероприятия на площади перед главным входом ВДНХ, 13 сентября – с 00:01 до окончания мероприятия в Продольном, первом и втором Поперечных проездах и на улице Крылатская.

Не будет движения 13 сентября с 07:00 до 12:00 на улицах Нижние Мневники, Крылатская, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

Кроме того, движение будет ограничено 13 сентября с 12:00 и до прохождения велоколонны на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту. Ограничения движения коснутся участков Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области.

В дептрансе сообщили, что парковка будет временно запрещена с 00:01 12 сентября до окончания мероприятия на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника "Рабочий и Колхозница", во втором Поперечном проезде, на улице Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика, с 00:01 13 сентября до окончания мероприятия на всех участках временных перекрытий.