Работу московского транспорта продлят в День города

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В День города в ночь с 13 на 14 сентября станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты на вход до 02:00, несколько трамвайных маршрутов в разных районах столицы также продолжат свою работу до 02:00. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что 17 трамвайных маршрутов в разных районах города продолжат свою работу до 02:00.

В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов, добавил мэр.