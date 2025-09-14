Три человека пострадали при опрокидывании скорой на Кутузовском проспекте

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается в воскресенье в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи, говорится в сообщении.

Водителю оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее сообщалось об опрокидывании автомобиля на Кутузовском проспекте.