Поиск

Первый велозаезд для детей пройдет в Москве 27-28 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Первый детский велофестиваль пройдет в Москве на Цветном бульваре 27-28 сентября, принять участие могут дети от четырех до 16 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году в дополнение к четырем обычным велофестивалям мы решили провести еще один специальный - для юных велосипедистов. Он продлится два дня. Приглашаем всех ребят на Цветной бульвар 27 и 28 сентября", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

В дептрансе уточнили, что в велофестивале могут принять участие дети от 4 до 16 лет: 4-6 лет - 700 м; 7-9 лет - 1,4 км; 10-13 лет - 2,8 км; 14-16 лет - 5,6 км.

"Если ваш ребенок не будет участвовать в заезде, вы все равно можете посетить наш праздник. Вместе с главным партнером - Московским Цирком Никулина - подготовили уникальную интерактивно-цирковую программу", - сообщили в дептрансе.

Там отметили, что участие в мероприятии бесплатное, но на заезд необходима регистрация.

Москва Максим Ликсутов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Температура в Москве достигла рекордных значений

Температура в Москве достигла рекордных значений

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы

Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы

Похолодание до плюс 13 ожидается в Москве на следующей неделе

Три человека пострадали при опрокидывании скорой на Кутузовском проспекте

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов
Военная операция на Украине

Уничтожено два летевших на Москву украинских БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });