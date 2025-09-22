Первый велозаезд для детей пройдет в Москве 27-28 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Первый детский велофестиваль пройдет в Москве на Цветном бульваре 27-28 сентября, принять участие могут дети от четырех до 16 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году в дополнение к четырем обычным велофестивалям мы решили провести еще один специальный - для юных велосипедистов. Он продлится два дня. Приглашаем всех ребят на Цветной бульвар 27 и 28 сентября", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

В дептрансе уточнили, что в велофестивале могут принять участие дети от 4 до 16 лет: 4-6 лет - 700 м; 7-9 лет - 1,4 км; 10-13 лет - 2,8 км; 14-16 лет - 5,6 км.

"Если ваш ребенок не будет участвовать в заезде, вы все равно можете посетить наш праздник. Вместе с главным партнером - Московским Цирком Никулина - подготовили уникальную интерактивно-цирковую программу", - сообщили в дептрансе.

Там отметили, что участие в мероприятии бесплатное, но на заезд необходима регистрация.