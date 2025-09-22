Поиск

Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении МЖД

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Поезда дальних маршрутов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области задерживаются по техническим причинам, время задержки электричек - до 10 минут, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам в пути задерживаются электрички дальних маршрутов Киевского направления МЖД в область. Время задержки - до 10 минут. Поезда МЦД-4 следуют с установленным интервалом", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога делает все необходимое для введения поездов в график, добавили в пресс-службе.

МЖД Киевское направление электрички сбой
