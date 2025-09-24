В Москве 27 и 28 сентября перекроют Цветной бульвар

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Москве 27 и 28 сентября будет перекрыт для транспорта Цветной бульвар из-за проведения детского велофестиваля, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Движение закроют 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.

Кроме того, 26 сентября с 10:00 до 22:00 и 28 сентября с 20:00 до 10:00 29 сентября будут ограничения движения по первой крайней левой полосе на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1, а также по первой крайней правой полосе 27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.

С 00:01 26 сентября до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка.

Первый детский велофестиваль пройдет в Москве на Цветном бульваре 27-28 сентября. В велозаезде могут принять участие дети от 4 до 16 лет: 4-6 лет - 700 м; 7-9 лет - 1,4 км; 10-13 лет - 2,8 км; 14-16 лет - 5,6 км. Участие в мероприятии бесплатное, но на заезд необходима регистрация.