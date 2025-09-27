Участок оранжевой ветки московского метро закроют 27-28 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов не будет осуществляться 27 и 28 сентября между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метро из-за строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Порядка 60 бесплатных компенсационных автобусов (КМ) особо большого класса запустят в эти дни. Автобусы будут ходить с 05:20 утра до 01:50 ночи с остановками: "Новые Черёмушки", "Профсоюзная", "Академическая", "Ленинский проспект", "Шаболовская", "Октябрьская". Интервал движения - от одной минуты.

Помимо автобусов КМ дептранс рекомендует альтернативные маршруты: Большую кольцевую линию метро - через неё пассажиры смогут пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки, Московское центральное кольцо "Площадь Гагарина", Сокольническую линию, Троицкую линию, Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через "Бутовскую", трамваи 14, 26 и 39, а также другие маршруты наземного транспорта.

"На время закрытия участка между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" подготовили 340 информационных материалов, в том числе на цифровых указателях, которые позволят быстро и удобно построить альтернативный маршрут. Кроме того, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут на месте без оставления заявок. Также будем бесплатно раздавать горячий чай и сладости", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Из-за закрытия участка также изменится схема дорожного движения в субботу и воскресенье в центре и на юго-западе Москвы, чтобы автобусы КМ могли ходить без задержек.

Так, будет запрещен правый поворот с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди, а также проезд по улице Гарибальди через Профсоюзную улицу. Будет также ограничено движение с улицы Косыгина на Ленинский проспект в сторону центра, закрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект 60-летия Октября при движении из центра и съезд на Донскую улицу с проезда Апакова.

Кроме того, будут введены ограничения на левый поворот с проезда Апакова на улицу Шаболовку, перекроют выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную улицу, а также участок улицы Гарибальди от дома 23 до Профсоюзной улицы.

Помимо этого, ограничения коснутся съезда с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект. Движение будет осуществляться по двум полосам вместо четырех по направлению в область.

На отдельных участках запретят парковку: нельзя будет припарковаться на Профсоюзной улице в районе дома 3, на проспекте 60-летия Октября в районе дома 19 на улице Вавилова, в боковом проезде в районе дома 37 на Ленинском проспекте, на Житной улице в районе дома 4, на Профсоюзной улице в районе дома 33, строения 1, на проспекте 60-летия Октября в районе дома 8а и на плоскостной парковке № 9076.

11 февраля дептранс сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути.